 1 maçtan fazla gelirse Tahkim’e – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    1 maçtan fazla gelirse Tahkim’e

    1 maçtan fazla gelirse Tahkim’e
    G.SARAY, Gomis için gözünü PFDK'ya çevirdi. Golcü oyuncunun yaptığı hareketin çok ağır olmadığı görüşünde olan yönetim, 1 maçtan fazla ceza gelmesi halinde Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Gomis 1 maç ceza alırsa sadece kupada oynamayacak. Eğer 2 maç ceza gelirse Malatya'da da forma giymeyecek.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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