1 maçtan fazla gelirse Tahkim’e

G.SARAY, Gomis için gözünü PFDK'ya çevirdi. Golcü oyuncunun yaptığı hareketin çok ağır olmadığı görüşünde olan yönetim, 1 maçtan fazla ceza gelmesi halinde Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Gomis 1 maç ceza alırsa sadece kupada oynamayacak. Eğer 2 maç ceza gelirse Malatya'da da forma giymeyecek.