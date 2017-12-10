 Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya imaj sözleri – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Gomis'ten 'ya imaj sözleri

    Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya imaj sözleri

    Galatasray ile Akhisar arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören 'in, maç sonunda pozisyonun içindeki diğer isim ile fair-play çerçevesinde konuştuğu ortaya çıktı.

    2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda harika bir oyunla Akhisar'ı 4-2 mağlup eden ve maç fazlasıyla tekrar liderliğe oturan 'da Gomis 68. dakikada 'ya vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

    Teleset Mobilya Akhisar'da Mustafa Yumlu, maç sonunda Gomis'in kendisinin yanına gelerek özür dilediğini iddia etmişti.

    Ancak golcü oyuncunun özür dilemediği, sadece fair-play çerçevesinde Mustafa Yumlu ile konuştuğu ortaya çıktı. Soyunma odasında Mustafa Yumlu'nun yanına giden Gomis'in; "Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır" diyerek fair-play için el sıkıştığı öğrenildi.

    TAHKİM'E GİDİLECEK
    Galatasaray'ın, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan golcüsü 'in aldığı cezaya göre Tahkim Kurulu'na gidebileceği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun bir maçtan fazla ceza alması durumunda, ceza indirimi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak.

    Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasını bir maça indirmişti. Fenerbahçeli Alper Potuk ise Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:54
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