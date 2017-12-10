 Akigolar Maicon’la güldü! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
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    Akigolar Maicon’la güldü!

    Akigolar Maicon’la güldü!
    ASLAN'IN stoperi Maicon, Akhisar'ın yapamadığını yaptı! Süper Lig'de önceki 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan Ege ekibi, Brezilyalı yıldızın kendi ağlarını havalandırmasıyla uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı. Bu arada Maicon, 46'da yerini Rodrigues'e bıraktı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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