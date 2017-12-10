Akigolar Maicon’la güldü!

ASLAN'IN stoperi Maicon, Akhisar'ın yapamadığını yaptı! Süper Lig'de önceki 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan Ege ekibi, Brezilyalı yıldızın kendi ağlarını havalandırmasıyla uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı. Bu arada Maicon, 46'da yerini Rodrigues'e bıraktı.