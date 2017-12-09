Terim Galatasaray'a gidecek

Bosna Hersek basını, Fatih Terim"in Galatasaray'ın başına geçeceği için Bosna Hersek Milli Takımı hocalığını kabul etmediğini iddia etti.

Terim'in Galatasaray'la da görüştüğünü ve sarı-kırmızılı kulüp için efsane statüsünde olduğunu belirten haberde, "Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Tudor aslında çok iyi bir iş çıkarıyor. Ancak kulübün patronu ile anlaşmazlık yaşıyor ve bu yüzden kendisine başka bir iş bulması gerekebilir. Terim, Bosna'dan gelen teklifi kibarca geri çevirdi. Çok kısa bir zaman içerisinde Galatasaray'ın yeni hocası olacak" denildi.