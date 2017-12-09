Liderliği geri alın

Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta'a 3-0 yenilerek 13 hafta sonra liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar, kazanıp yeniden zirveye oturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'inkararı takımdaki olumsuz havayı dağıtırken, teknik heyet ve futbolcular, galibiyet için sözbirliği ettiler. Yeni hedef ise kalan 3 maçta 9 puan alıp, ilk yarıyı lider bitirmek olarak belirlendi.direktör İgor Tudor'un öğrencileri ile yaptığı toplantıda, eleştirilere aldırmamalarını isteyerek, "Siz buna odaklanın. Akhisar'ı yenip, yeniden liderlik koltuğuna oturursak tablo tekrar lehimize döner" dediği öğrenildi. Galatasaray bu sezon sahasında sadece Fenerbahçe ile berabere kalırken, diğer 6 maçı kazandı. Akhisar ise ligde 6 haftadır galibiyete hasret. 3 yenilgi, 3 beraberlik alan Ege ekibi 4 haftadır gol dahi atamıyor.