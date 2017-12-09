 Liderliği geri alın – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Liderliği geri alın

    Liderliği geri alın

    G.Saray, Türk Telekom’da TM Akhisar’ı ağırlıyor... Başkan Özbek’in tam desteği ile kenetlenen futbolcular, galibiyet ve liderlik için sözbirliği yaptı

    GALATASARAY, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 13 hafta sonra liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılar, kazanıp yeniden zirveye oturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in 'Tudor'la devam edeceğiz' kararı takımdaki olumsuz havayı dağıtırken, teknik heyet ve futbolcular, galibiyet için sözbirliği ettiler. Yeni hedef ise kalan 3 maçta 9 puan alıp, ilk yarıyı lider bitirmek olarak belirlendi.

    EVİNDE AFFETMİYOR
    TEKNİK direktör İgor Tudor'un öğrencileri ile yaptığı toplantıda, eleştirilere aldırmamalarını isteyerek, "Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. Siz buna odaklanın. Akhisar'ı yenip, yeniden liderlik koltuğuna oturursak tablo tekrar lehimize döner" dediği öğrenildi. Galatasaray bu sezon sahasında sadece Fenerbahçe ile berabere kalırken, diğer 6 maçı kazandı. Akhisar ise ligde 6 haftadır galibiyete hasret. 3 yenilgi, 3 beraberlik alan Ege ekibi 4 haftadır gol dahi atamıyor.

    Savaş ÇORLU

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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