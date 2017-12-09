Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart
Galatasaray'da Gomis, Akhisar maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Müsabaka 2-2 devam ettiği sırada, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis kırmızı kart gördü. İkili mücadelede rakibinin suratına müdahalede bulunan Fransız oyuncu, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:15
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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