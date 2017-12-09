Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart

Galatasaray'da Gomis, Akhisar maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi.



Müsabaka 2-2 devam ettiği sırada, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis kırmızı kart gördü. İkili mücadelede rakibinin suratına müdahalede bulunan Fransız oyuncu, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.