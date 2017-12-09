 Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart

    Galatasaraylı yıldıza kırmızı kart

    Galatasaray'da Gomis, Akhisar maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi.

    Müsabaka 2-2 devam ettiği sırada, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis kırmızı kart gördü. İkili mücadelede rakibinin suratına müdahalede bulunan Fransız oyuncu, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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