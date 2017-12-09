 Ergün’den garanti – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Ergün’den garanti

    Ergün’den garanti
    BAŞKAN Özbek'in talimatıyla hafta boyunca idmanları izleyip, oyuncuları terapiye alan sportif direktör Cenk Ergün'ün, "Herkes kendini sıfırladı. Sezon başındaki gibi omuz omuza verdik. Oyuncuların tek düşüncesi 3 puan. Akhisar'ı yeneceğiz" raporu verdiği öğrenildi
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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