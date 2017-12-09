Ergün’den garanti

BAŞKAN Özbek'in talimatıyla hafta boyunca idmanları izleyip, oyuncuları terapiye alan sportif direktör Cenk Ergün'ün, "Herkes kendini sıfırladı. Sezon başındaki gibi omuz omuza verdik. Oyuncuların tek düşüncesi 3 puan. Akhisar'ı yeneceğiz" raporu verdiği öğrenildi