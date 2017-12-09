‘En zorlusu G.Saray’dı’

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda lider olarak son 32 takım arasına kalan Östersunds'un Nijeryalı forveti Alhaji Jero, şimdiye kadar en çok Galatasaray maçında zorlandıklarını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu, "O kadar zorlu bir maçtı ki, oyun bittikten sonra bayılacak gibiydim. Çok yorulmuştum" dedi. Jero, kendisine Drogba'yı örnek aldığını da kaydetti.