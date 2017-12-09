 Cimbom'a Fransız sol bek! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Cimbom'a Fransız sol bek!

    Cimbom'a Fransız sol bek!

    Fransız basınına göre, futbol oynamaya devam etmek isteyen 'nın yeni durağı olacak.

    Marsilya'dan olaylı bir şekilde ayrılan için Fransız basınından çok ciddi bir iddiası gündeme geldi. L'Equipe, 'ın 'yı devre arası transfer döneminde kadrosuna katabileceğini iddia etti.

    Daha önce Fenerbahçe'ye de yazılan Evra için L'Equipe'te yer alan özel haberde, Evra'nın futbol oynamaya devam etmek istemesi ve sarı-kırmızılı takımın da sol bek arayışları ön plana çıkarıldı. Bonservisi elinde olan tecrübeli sol bek ile Galatasaray'ın temas halinde olduğu da belirtildi.

    Patrice Evra, Avrupa Ligi'ndeki Guimaraes maçında taraftara tekme atmasının ardından UEFA'nın sezon sonuna kadar tüm kulüp organizasyonlarından men edilmiş ve Marsilya ile de yollarını ayırmıştı.

    ''KRAMPONLARINI BÖYLE KALDIRMAK İSTEMİYOR''
    Geçtiğimiz haftalarda konuşan Evra'nın menajeri Federico Pastorello da yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncunun futbol oynamaya devam etmek istediğini söylerken,''Evra hata yaptığını biliyor ancak kariyerini bu şekilde bitirmek istemiyor. "Kramponlarını böyle kaldırmak istemiyor. Fiziksel olarak 5-6 yıl öncesinden daha güçlü durumda. Zaten çok sayıda kulüp bizimle temasa geçti'' ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis de geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında eski takım arkadaşı hakkında konuşmuş ve ''Evra da bir insan. Zayıf bir anında yaptığı hareket nedeniyle cezalandırıldı. Cezasını çekecek. Fakat antrenman anında ona bu hareketi yapan ve Marsilya taraftarı arasında küçük bir grubu oluşturan kişilerin de cezalandırılması gerekiyor'' demişti.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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