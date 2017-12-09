Aslan kükreyerek geri döndü!
Derbi yenilgisi sonrası sarsılan Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasary ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti. Maçın 10. dakikasında Galatasaray'da sakatlık yaşayan Mariano yerini Denayer'e bıraktı.
Akhisar, 16. dakikada Maicon'un kendi kalesine attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Akhisar'de Miguel Lopes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu olayın akabinde Akhisar, Olcan ile ikinci golü buldu. Muslera'yı önde gören Olcan Adın'ın 45. dakikada ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.
TERİM SESLERİ
Galatasaray, ikinci golü yedikten sonra tribünler Tudor ve yönetim istifaya davet ederken Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.
İlk yarı Akhisar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ASLAN İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜ
Mücadelenin ikinci devresine baskılı başlayan Galatasaray, Fernando'nun ceza sahası dışından attığı golle 46. dakikada farkı 1'e indirdi. Bu golden 5 dakika sonra 51'de Gomis sahne aldı. Fransız yıldız, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
OKAN BURUK TRİBÜNE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının ortalarında hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilerek cezalandırıldı.
GOMIS ATILDI
Galatasaray'da Gomis, 68. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra iki takım da maça 10 kişiyle devam etti.
FEGHOULI NOKTAYI KOYDU
Galatasaray'da 70. dakikada sahneye çıkan Belhanda, skoru 3-2 yaptı. Denayer'in sağdan çevirdiği topun üzerinden atlayan Feghouli, savunmayı şaşırttı. Belhanda ise rahat bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Feghouli, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Galatasaray, TM Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Aslan kükreyerek geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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