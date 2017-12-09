Aslan kükreyerek geri döndü!

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasary ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetti. Maçın 10. dakikasında Galatasaray'da sakatlık yaşayan Mariano yerini Denayer'e bıraktı.

Akhisar, 16. dakikada Maicon'un kendi kalesine attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Akhisar'de Miguel Lopes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu olayın akabinde Akhisar, Olcan ile ikinci golü buldu. Muslera'yı önde gören Olcan Adın'ın 45. dakikada ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

TERİM SESLERİ

Galatasaray, ikinci golü yedikten sonra tribünler Tudor ve yönetim istifaya davet ederken Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

İlk yarı Akhisar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



ASLAN İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci devresine baskılı başlayan Galatasaray, Fernando'nun ceza sahası dışından attığı golle 46. dakikada farkı 1'e indirdi. Bu golden 5 dakika sonra 51'de Gomis sahne aldı. Fransız yıldız, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

OKAN BURUK TRİBÜNE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının ortalarında hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilerek cezalandırıldı.

GOMIS ATILDI

Galatasaray'da Gomis, 68. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra iki takım da maça 10 kişiyle devam etti.



FEGHOULI NOKTAYI KOYDU

Galatasaray'da 70. dakikada sahneye çıkan Belhanda, skoru 3-2 yaptı. Denayer'in sağdan çevirdiği topun üzerinden atlayan Feghouli, savunmayı şaşırttı. Belhanda ise rahat bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Feghouli, 90+4'te attığı golle maçın skorunu belirledi. Galatasaray, TM Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.