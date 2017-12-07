 Zirveden Arda çıktı! – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Zirveden Arda çıktı!

    Zirveden Arda çıktı!

    İgor Tudor, liderlik yapacak bir yıldız istedi, Özbek, Arda için çalışma başlattı

    Başkan Dursun Özbek'le İgor Tudor'un toplantısından çıkan sürpriz karar ise Arda Turan'la ilgili... Hırvat teknik adam, takımdaki en büyük eksiklerinin lider bir oyuncu olduğunu itiraf etti.

    Tudor, "Geriye düştüğümüz anda, oyun krize girdiği anlarda, eline taşın altına sokacak bir yıldıza ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. İkili, bu ismin Barcelona ile yol ayrımında olan Arda Turan olabileceği konusunda birleşti. Başkan Özbek'in, milli futbolcunun durumuyla ilgili bir araştırma daha yapacağı sözü verdiği bildirildi.

    BURAK'TAN AL HABERİ
    Burak Yılmaz dün ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinin fotoğrafını paylaştı ve üzerine de "Geliyor" diye yazdı. Bu mesaj, 'Galatasaray'a geliyor' beklentilerini yükseltti.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:09
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