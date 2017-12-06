 TERİMANİA – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    TERİMANİA

    TERİMANİA
    Galatasaraylı taraftarlar, 'i takımın başında görmeden durmayacak gibi görünüyor. Beşiktaş maçı sonrasında Florya duvarlarını Terim posterleri ile donatan sarı-kırmızılılar, önceki akşam da Tarabya'daki evine çıkartma yapmıştı. Dün de sosyal medyadan destek yağarken Fatih Terim'i isteyen taraftarlar su altından bile mesaj gönderdiler.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TERİMANİA haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN