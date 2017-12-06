Talihsiz sakatlık! Burnu kırıldı...
Galatasaray kulübü Ayhan Akman'ın antrenmanda aldığı darbe sonrasında burnunda kırık oluştuğunu ve Akman'ın, Florya’da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Önceki gün yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi.
Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz."
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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