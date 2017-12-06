Talihsiz sakatlık! Burnu kırıldı...

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Önceki gün yapılan antrenmanda burnuna aldığı darbe sonrası burnunda kırık oluşan Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman, aynı gün Florya'da gerçekleştirilen ilk müdahalesinin ardından bu sabah başarılı bir operasyon geçirdi.

Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde yapılan operasyonun ardından durumu iyi olan Ayhan Akman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına yeniden kavuşmasını temenni ederiz."