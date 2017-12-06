Muslera'dan öz eleştiri!
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Beşiktaş derbisinin kendisinin de hata yaptığı bir maç olduğunu söyledi.
"BU TİP DÖNEMLER OLABİLİR"
Şu anda takımın moralinin iyi olduğunu belirten Uruguaylı file bekçisi, "Derbi maçları taraftar, camia ve oyuncular için çok önemli ama istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Maalesef benim de hata yaptığım bir maç oldu. Ancak belki bir sonraki büyük maçta maçı kurtaran kişi ben olacağım. Bunu daha önceki maçlarda da yaşadık. Bu tip dönemler olabilir. Şu dönem için büyük maçlar istediğimiz gibi geçmedi ama takımın olarak moralimiz iyi ve bundan sonra da daha iyi olacağına eminim" diye konuştu.
Geçtiğimiz ay babalık heyecanı yaşayan Nando, bunun inanılmaz bir duygu olduğunu ifade ederek, "Bir şeye canınız sıkılabilir ya da yorgun eve gelebilirsiniz. Ama çocuk bütün derdi ve kederi unutturuyor. Herkese tavsiye ediyorum baba olmayı" şeklinde konuştu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:17
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 27
Yorum
yunus can 29 Sol bekte İsmailin yerine İsla'yı oynatırsan müthiş avantaj yakalarsın, haberin olsun.
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Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 12
Yorum
Az yapmis Almanyada Bayern Baskani Hoenes bile bu yüzden 3 sene hapis yatti. Bizimkide ödül olarak TFF yi devraldi. Iste Türk Futbolunun durumu.
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Tudor kadroyu değiştiriyor
Toplam 9
Yorum
tunay selçuk futbolu bırakmalı . bu israr neden ?
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