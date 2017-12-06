Gidişat hiç iyi değil

Galatasaray'ın başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İgor Tudor'un, takımı çalıştıracak kapasitede olmadığını söyledi. Galatasaray'ın büyük maçlarda kazanmak için değil, kaybetmemek için sahaya çıktığını aktaran Ahmet Özdoğan, "Beşiktaş maçını kaybettik de şampiyonluğu da mı kaybettik diyebilir. Ama taraftarlar moral ve motivasyonunu kaybediyor" diye konuştu.

Taraftarın bu sene üzerine düşeni yaptığını ama hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Özdoğan şöyle devam etti: "Bu taraftara karşı, büyük sorumlulukları var ve bunların yerine getirilmesi lazım. Taraftarlar şu anda yutkunmaya başladı ve bu hiç iyi değil. Taraftarlar şu anda hocaya da yönetime de güvenmiyor. Bu yönetim ve teknik adam anlayışı ile işlerin düzeleceğini sanmıyorum."



