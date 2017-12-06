Gidişat hiç iyi değil
G.Saray yönetimini eleştiren Özdoğan, “Taraftarlar şu an yönetime de hocaya da güvenmiyorlar” dedi
Galatasaray'ın başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İgor Tudor'un, takımı çalıştıracak kapasitede olmadığını söyledi. Galatasaray'ın büyük maçlarda kazanmak için değil, kaybetmemek için sahaya çıktığını aktaran Ahmet Özdoğan, "Beşiktaş maçını kaybettik de şampiyonluğu da mı kaybettik diyebilir. Ama taraftarlar moral ve motivasyonunu kaybediyor" diye konuştu.
Taraftarın bu sene üzerine düşeni yaptığını ama hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Özdoğan şöyle devam etti: "Bu taraftara karşı, büyük sorumlulukları var ve bunların yerine getirilmesi lazım. Taraftarlar şu anda yutkunmaya başladı ve bu hiç iyi değil. Taraftarlar şu anda hocaya da yönetime de güvenmiyor. Bu yönetim ve teknik adam anlayışı ile işlerin düzeleceğini sanmıyorum."
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:40
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
Gidişat hiç iyi değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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