 Gidişat hiç iyi değil – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Gidişat hiç iyi değil

    Gidişat hiç iyi değil

    G.Saray yönetimini eleştiren Özdoğan, “Taraftarlar şu an yönetime de hocaya da güvenmiyorlar” dedi

    Galatasaray'ın başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, İgor Tudor'un, takımı çalıştıracak kapasitede olmadığını söyledi. Galatasaray'ın büyük maçlarda kazanmak için değil, kaybetmemek için sahaya çıktığını aktaran Ahmet Özdoğan, "Beşiktaş maçını kaybettik de şampiyonluğu da mı kaybettik diyebilir. Ama taraftarlar moral ve motivasyonunu kaybediyor" diye konuştu.

    Taraftarın bu sene üzerine düşeni yaptığını ama hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Özdoğan şöyle devam etti: "Bu taraftara karşı, büyük sorumlulukları var ve bunların yerine getirilmesi lazım. Taraftarlar şu anda yutkunmaya başladı ve bu hiç iyi değil. Taraftarlar şu anda hocaya da yönetime de güvenmiyor. Bu yönetim ve teknik adam anlayışı ile işlerin düzeleceğini sanmıyorum."

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:40
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