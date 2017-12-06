Feghouli'ye ekstra prim ödenecek

Oyuncuları ile bonusa dayalı sözleşmeler imzalayan Galatasaray'da, Feghouli bu sezon 9 resmi maça çıktı.

Akhisar maçına da ilk 11'de başlaması beklenen Cezayirli yıldıza sözleşmesinde yazan madde gereği 75 bin Euro prim ödemesi yapılacak. Daha önce de Belhanda takımı 25 puanı geçtiği için 100 bin Euro ile ödüllendirilmişti.



Sabah