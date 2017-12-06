 Feghouli'ye ekstra prim ödenecek – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    'ye ekstra prim ödenecek

    Feghouli'ye ekstra prim ödenecek

    Oyuncuları ile bonusa dayalı sözleşmeler imzalayan Galatasaray'da, bu sezon 9 resmi maça çıktı.

    Akhisar maçına da ilk 11'de başlaması beklenen Cezayirli yıldıza sözleşmesinde yazan madde gereği 75 bin Euro prim ödemesi yapılacak. Daha önce de Belhanda takımı 25 puanı geçtiği için 100 bin Euro ile ödüllendirilmişti.

    Sabah
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:34
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