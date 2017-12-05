 Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi

    Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi

    Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'daki gelişmeleri değerlendirdi ve sarı kırmızılı kulübün Fatih Terim ile kesin olarak anlaşma sağladığını iddia etti.

    Galatasaray'ın Perşembe günü Fati Terim ile sözleşme imzalayacağını iddia eden Çakar, "Galatasaray yönetiminin 2 yolu var. Tudor ile devam ya da ayrılmak. Galatasaray'da, Fatih Terim dışında şampiyonluğu kaybettiği taktirde fatura kime çıkar. Bir, Fatih Terim'i yöneticiler istemiyor. İki, üst akıl istemiyor. Üçüncüsü, Fatih terim ile şampiyon olursa o yöneticiler bunu kabullenmez. Fatih Terim, Perşembe günü imza atıyor. İş bitmiş. Igor Tudor ise çarşamba akşamı ailesiyle birlikte Zagreb uçağına atlar gider. Yanlış anlaşılmasın, Tudor'u severim. Cenk Ergün de Fatih Terim'i istemiyor. Bir de Mehmet Özbek. Sadece Galatasaray yönetiminden 2 kişi istiyormuş Terim'i. Yöneticiler Dursun Özbek'e, "Eğer sen getirirsen Terim'i bu yönetim düşer sende seçime gidersin " demişler" dedi.

    Galatasaraylılar Fatih Terim'in evine gitti / İŞTE O TARİHİ ANLAR (VİDEO)

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:59
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