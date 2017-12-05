Anlaşma sağlandı! İşte imza tarihi

Galatasaray'ın Perşembe günü Fati Terim ile sözleşme imzalayacağını iddia eden Çakar, "Galatasaray yönetiminin 2 yolu var. Tudor ile devam ya da ayrılmak. Galatasaray'da, Fatih Terim dışında şampiyonluğu kaybettiği taktirde fatura kime çıkar. Bir, Fatih Terim'i yöneticiler istemiyor. İki, üst akıl istemiyor. Üçüncüsü, Fatih terim ile şampiyon olursa o yöneticiler bunu kabullenmez. Fatih Terim, Perşembe günü imza atıyor. İş bitmiş. Igor Tudor ise çarşamba akşamı ailesiyle birlikte Zagreb uçağına atlar gider. Yanlış anlaşılmasın, Tudor'u severim. Cenk Ergün de Fatih Terim'i istemiyor. Bir de Mehmet Özbek. Sadece Galatasaray yönetiminden 2 kişi istiyormuş Terim'i. Yöneticiler Dursun Özbek'e, "Eğer sen getirirsen Terim'i bu yönetim düşer sende seçime gidersin " demişler" dedi.



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