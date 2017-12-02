 Özbek için kritik gün – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Özbek için kritik gün

    Özbek için kritik gün

    Başkan Dursun Özbek, derbi öncesi genel kurula katılacak. 2017 yılı için ek bütçe talep edecek. Onay alması bekleniyor

    GALATASARAY'da başkan Dursun Özbek için derbi günü erken başlayacak. Haliç'teki Kongre Merkezi'nde 2017 yılı bütçesinin revizyonu için üyelere sunum yapılacak. Dursun Özbek ve tüm yöneticilerin hazır bulunacağı kongrede hazırlanan ek bütçenin onaylanması bekleniyor. Özbek, Kemerburgaz Tesisleri ile ilgili de bilgiler paylaşacak. Başkan Dursun Özbek, kongrenin çabuk bitmesini umut ediyor. Çünkü toplantı bittikten sonra direkt Vodafone Park'a geçerek Beşiktaş- Galatasaray derbisini takip etmeyi düşünüyor.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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