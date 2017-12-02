 Dursun Özbek, Vodafone Park'a gitmedi! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    , 'a gitmedi!

    Dursun Özbek, Vodafone Park'a gitmedi!

    Kulübü Başkanı , 'ta oynanacak Beşiktaş derbisini tribünden takip etmeyecek.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yapmış olduğu açıklamada, Yönetim Kurulu'nun iyi bir şekilde ağırlanacağını ve maç öncesinde beraber yemek yiyeceklerini belirtmişti.

    Ancak Galatasaray yönetimi stada gelirken 'in aralarında yer almadığı görüldü.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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