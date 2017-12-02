Dursun Özbek, Vodafone Park'a gitmedi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yapmış olduğu açıklamada, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun iyi bir şekilde ağırlanacağını ve maç öncesinde beraber yemek yiyeceklerini belirtmişti.



Ancak Galatasaray yönetimi stada gelirken Dursun Özbek'in aralarında yer almadığı görüldü.