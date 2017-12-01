G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak
Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.
Genel kurulda, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin talebi doğrultusunda bütçe revizyonu görüşmeleri gerçekleştirilecek.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:07
-
Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Toplam 5
Yorum
Pence senol hoca atiba nin pozisyonuna medel i hazirlamali biraz daha fazla ilgilenmeli, vida da stopere gecince deli bir hat olusacak
-
Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 1
Yorum
sdf sdf elması harcamayın buda ekici gibi olur
-
Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Toplam 5
Yorum
helal olsun Fikret Baskan a bu kalitedeki bir futbolcuyu bonservissiz takima kazandirmak büyük basari.Sözlesmesi sezon ortasi bittigi icin digerleri uyudu biz bitirdik
G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.