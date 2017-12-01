 G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak

    G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak

    Kulübünde, 2017 yılı bütçesinin revizyonu için yarın olağanüstü genel kurul yapılacak.

    Genel kurulda, sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin talebi doğrultusunda bütçe revizyonu görüşmeleri gerçekleştirilecek.

    Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da olağanüstü kongre yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN