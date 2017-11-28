Sorun bende değildi!

Galatasaray'ın hocası İgor Tudor, Galatasaray günlerini ülkesinde Sloboda Dalmacija gazetesine anlattı. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon sonunda kendisiyle devam etmesini, "Devam etmek kulüp yönetimin aldığı ortak bir karardı" sözleriyle değerlendiren Hırvat hoca oyuncuları işaret etti. Tudor bir soru üzerine, "Son birkaç sezonda altıncı ve dördüncü sırada yer alan takımda 4 veya 5 kez antrenör değiştirdikleri için kulübün yöneticileri bunun mantıklı olmadığını gördüler. Yöneticiler, antrenörlerde sorun olmadığını fark ettiler" diye konuştu. Hırvat çalıştırıcı, sezon başında takımda büyük bir değişim gerçekleştirdiklerini ve başarıya aç oyuncuları transfer ederek sorunu çözdüklerini anlattı.



MAÇ KAYBETMEK DÜNYANIN SONU GİBİ

Tudor, Türkiye'deki beklentilerle ilgili ise şunları söyledi: Futbol bir artı birinin daima iki olduğu bir matematik değil. Galatasaray'ın 20 milyon taraftarı var. Yöneticilerin üzerinde baskı bulunuyor. Burada sadece şampiyonluk kabul görüyor. Bir maçı kaybederseniz, o zaten dünyanın sonudur.