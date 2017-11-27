Ameliyat beklesin!

Alanya maçında elmacık kemiği kırılan Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde forma giymek için bıçak altına yatmayı reddetti

ALANYA maçında aldığı dirsek darbesiyle elmacık kemiğinde kırıklar oluşan Serdar Aziz'den büyük fedakarlık... Milli futbolcu, dün 03.30 sıralarında tedavisi için hastaneye götürüldü. Serdar'a takımın doktoru Yener İnce ile birlikte sportif direktör Cenk Ergün de eşlik etti. Doktorlar, yapılan tetkiklerde Serdar'a bir an önce estetik ameliyatı olması gerektiğini, aksi halde ileride büyük sorun yaşayacağını söylediler. Ancak oyuncu, "Ameliyat olursam Beşiktaş maçında oynayamam" diyerek bıçak altına yatmayı reddetti



MASKEYLE OYNAYACAK

Ameliyat olmayı reddeden ve tedavisi için bugün yeni bir yöntem belirlenecek olan Serdar Aziz'in derbide maskeyle mücadele edeceği belirtildi.



SERDAR'SIZ 8 GOL YEDİLER

Serdar Aziz'in oynamayıp mağlup olduğu Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir (5-1) maçlarında 7 gol yiyen Cimbom'un ağları, Serdar'ın 63'te oyundan çıktığı Antalya maçının (1-1) 82. dakikasında da sarsılmıştı. Tek istisna ise Konya maçı oldu. Galatasaray, milli stoperinin forma giydiği o karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Derbi öncesi sakatlık raporu

GALATASARAY'da derbi öncesi Serdar'ın yanı sıra 3 futbolcunun daha sakatlıkları var. Durumları şöyle: Denayer: Alanya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kalçada ve kasıkta gerilme hissetti. Tedavisi sürüyor, durumu ise belirsiz. Tolga: Alanya maçı öncesi ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştu. Durumu bugün MR'la belli olacak. Latovlevici: Alanya maçında darbe sonucu dizinde esneme oluştu. Durumu bugün MR'le netleşecek.