Ameliyat beklesin!
Alanya maçında elmacık kemiği kırılan Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde forma giymek için bıçak altına yatmayı reddetti
MASKEYLE OYNAYACAK
Ameliyat olmayı reddeden ve tedavisi için bugün yeni bir yöntem belirlenecek olan Serdar Aziz'in derbide maskeyle mücadele edeceği belirtildi.
SERDAR'SIZ 8 GOL YEDİLER
Serdar Aziz'in oynamayıp mağlup olduğu Trabzonspor (2-1) ve Başakşehir (5-1) maçlarında 7 gol yiyen Cimbom'un ağları, Serdar'ın 63'te oyundan çıktığı Antalya maçının (1-1) 82. dakikasında da sarsılmıştı. Tek istisna ise Konya maçı oldu. Galatasaray, milli stoperinin forma giydiği o karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Derbi öncesi sakatlık raporu
GALATASARAY'da derbi öncesi Serdar'ın yanı sıra 3 futbolcunun daha sakatlıkları var. Durumları şöyle: Denayer: Alanya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kalçada ve kasıkta gerilme hissetti. Tedavisi sürüyor, durumu ise belirsiz. Tolga: Alanya maçı öncesi ısınmada sağ alt arka adalesinde çekme oluştu. Durumu bugün MR'la belli olacak. Latovlevici: Alanya maçında darbe sonucu dizinde esneme oluştu. Durumu bugün MR'le netleşecek.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Ameliyat beklesin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.