Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta Ndiaye'nın faul pozisyonu ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ndiaye kart sınırında ve net sarısı verilmedi. Hüseyin Göçek'in kart sınırı olayından kesin haberi var ve kasten es geçti..." ifadesini kullandı.

PENALTIYI VERMEDİ

Ahmet Çakar, 62. Dakikada Serdar'ın Gassama'ya ceza sahası içindeki müdahalesinin ardından da, "Yahu Hüseyin Göçek sen neler yapıyorsun? Şimdi de Alanya'nın net penaltısını vermedin" dedi.