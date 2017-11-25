 Terim'i ikna ederim – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Terim'i ikna ederim

    Terim'i ikna ederim

    ampiyonluk konusunda Tudor’a güvenemeyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, planını devreye sokmaya hazırlanıyor Terim’i futbolun en tepesine CEO olarak getirmek isteyen Özbek kurmaylarına, “Hocayı ikna etme işini ben hallederim” dedi

    Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası teknik direktör Tudor'un koltuğu iyice sallanırken yönetimden her an Fatih Terim hamlesi gelebilir. Bu hamleyi en çok isteyen kişi ise başkan Dursun Özbek'ten başkası değil. Çünkü Özbek için bu sezon şampiyon olmak çok büyük önem taşıyor. Sezon başındaki yüksek maliyetli transferler, UEFA'ya verilen sözler, futbolcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler göz önüne alındığında Özbek'in tek şansı şampiyonluk.

    Başkan Özbek şampiyonluk yolunda en küçük bir riske bile girmek istemiyor. Tudor'a bir türlü güvenemeyen Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Fatih Terim'le ilgili düşüncesini açıkladı. Terim'i CEO olarak futbolun en tepesine getirip, deyim yerindeyse Florya'nın anahtarını teslim etmek isteyen Özbek, yanındakilerin "Hoca kabul eder mi?" sorusuna "Hocayı ben ikna ederim. O iyi bir G.Saraylı. İhtiyaç olduğunda görevden kaçmaz" karşılığını verdi.

    Mini Yorum: "TERİM KABUL ETMEZ" / Levent TÜZEMEN
    , Galatasaray'da CEO görevini asla kabul etmez. Çünkü Terim kimliği gereği hep sahanın içinde yer almak ister. Yani Galatasaray'ı kulübeden yönetir ve Florya'nın da tek hakimi olur. Ayrıca yardımcılarını kendi belirler, Florya'da da bir başkasının yer almasını istemez. Görev yaptığı 3 dönemde de Fatih Terim hep sahanın içindeydi, UEFA Kupası dahil sayısız kupa kaldırdı ve 6 şampiyonluk yaşadı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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