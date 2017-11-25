Terim'i ikna ederim
ampiyonluk konusunda Tudor’a güvenemeyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim planını devreye sokmaya hazırlanıyor Terim’i futbolun en tepesine CEO olarak getirmek isteyen Özbek kurmaylarına, “Hocayı ikna etme işini ben hallederim” dedi
Başkan Özbek şampiyonluk yolunda en küçük bir riske bile girmek istemiyor. Tudor'a bir türlü güvenemeyen Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Fatih Terim'le ilgili düşüncesini açıkladı. Terim'i CEO olarak futbolun en tepesine getirip, deyim yerindeyse Florya'nın anahtarını teslim etmek isteyen Özbek, yanındakilerin "Hoca kabul eder mi?" sorusuna "Hocayı ben ikna ederim. O iyi bir G.Saraylı. İhtiyaç olduğunda görevden kaçmaz" karşılığını verdi.
Mini Yorum: "TERİM KABUL ETMEZ" / Levent TÜZEMEN
Fatih Terim, Galatasaray'da CEO görevini asla kabul etmez. Çünkü Terim kimliği gereği hep sahanın içinde yer almak ister. Yani Galatasaray'ı kulübeden yönetir ve Florya'nın da tek hakimi olur. Ayrıca yardımcılarını kendi belirler, Florya'da da bir başkasının yer almasını istemez. Görev yaptığı 3 dönemde de Fatih Terim hep sahanın içindeydi, UEFA Kupası dahil sayısız kupa kaldırdı ve 6 şampiyonluk yaşadı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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