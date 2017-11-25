 ‘Kartlara dikkat’ – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    ‘Kartlara dikkat’

    ‘Kartlara dikkat’
    TEKNİK direktör İgor Tudor, Alanya maçına 3'er sarı kartla çıkacak Badou Ndiaye ve Maicon Roque'yi uyardı. Hırvat çalıştırıcı "Beşiktaş maçı öncesi gereksiz kart görmeyin" dedi
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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