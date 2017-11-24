 Muslera’ya ağır fatura! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Muslera’ya ağır fatura!

    Muslera’ya ağır fatura!

    Galatasaray’ın duran toplardan çok gol yemesi üzerine kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Muslera'ya ekstra idman yaptırması için görevlendirildi. Savunma oyuncuları da Tudor’un kontrolünde...

    Süper Lig'de geride kalan 12 haftada kalesinde 14 gol gören, bunlardan 7'sini duran toplardan yiyen Galatasaray'da yeni 'önlem paketi' devreye girdi. Halen dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilen ancak çizgide kalmakla eleştirilen, kalesinden çıkıp hava toplarını almamakla suçlanan , bu önlem paketinin içinde yer alıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un, Uruguaylı eldivenin bu konuda daha fazla sorumluluk almasını istediği öğrenildi.

    ESKİ FORMUNU ARIYOR
    Hırvat hoca, bu konuda sorumluluğu kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a verdi. Koşutan, rutin idmanlar haricinde Muslera'ya yan top çalışması yaptırıyor. Claudio Taffarel'in ayrılmasından sonra formu düştüğü gözlenen Nando, eski günlerine dönene kadar bu uygulamaya tabi tutulacak. Yan top sıkıntısının diğer ayağında ise savunma oyuncuları var. Tudor'un, başta Maicon olmak üzere tüm defans oyuncuları ile özel olarak ilgileneceği belirtiliyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:00
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