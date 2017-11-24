Muslera’ya ağır fatura!
Galatasaray’ın duran toplardan çok gol yemesi üzerine kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Muslera'ya ekstra idman yaptırması için görevlendirildi. Savunma oyuncuları da Tudor’un kontrolünde...
ESKİ FORMUNU ARIYOR
Hırvat hoca, bu konuda sorumluluğu kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a verdi. Koşutan, rutin idmanlar haricinde Muslera'ya yan top çalışması yaptırıyor. Claudio Taffarel'in ayrılmasından sonra formu düştüğü gözlenen Nando, eski günlerine dönene kadar bu uygulamaya tabi tutulacak. Yan top sıkıntısının diğer ayağında ise savunma oyuncuları var. Tudor'un, başta Maicon olmak üzere tüm defans oyuncuları ile özel olarak ilgileneceği belirtiliyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:00
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Fener'i istiyor
Toplam 16
Yorum
umut sol bek daley blind, kanat için de lavezziyi getirebilseler yeterli olur şampiyonluk için. Aatıf, rvp, fernandao gönderilsin
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Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı Bu teknik direktörden bir şey olmazzz nokta.
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 3
Yorum
türk gerçek hoca şenol güneş,dünya yıldızları bile takdir ediyor,terim şişirme bir balon,milan kaptanı terimi alaya almıştı taktik bilmiyor diye.
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