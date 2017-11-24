 Beşiktaş kendini aştı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Beşiktaş kendini aştı

    Beşiktaş kendini aştı
    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Beşiktaş'ın bir maç kala grubunda liderliği garantilemesi ve son 16 turuna kalması için de "Şampiyonlar Ligi oynarken kendisini aşan bir takım. İzlemeyi sevdiğim bir takım. Kendilerine başarılar diliyorum" yorumu yaptı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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