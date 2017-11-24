Beşiktaş kendini aştı

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Beşiktaş'ın bir maç kala grubunda liderliği garantilemesi ve son 16 turuna kalması için de "Şampiyonlar Ligi oynarken kendisini aşan bir takım. İzlemeyi sevdiğim bir takım. Kendilerine başarılar diliyorum" yorumu yaptı.