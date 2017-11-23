 Terim’in gölgesinde kalacak – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Terim’in gölgesinde kalacak

    Terim’in gölgesinde kalacak
    Galatasaray'ın yönetim toplantısında B planı olarak teknik direktör adaylarının da konuşulduğu bildirildi. Terim'in gelmesini isteyen bazı yöneticilerin, "Fatih Terim olmazsa, kimi getirirsek getirelim, hocanın gölgesinde kalacak" dediği ifade edildi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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