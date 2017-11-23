Terim’in gölgesinde kalacak

Galatasaray'ın yönetim toplantısında B planı olarak teknik direktör adaylarının da konuşulduğu bildirildi. Terim'in gelmesini isteyen bazı yöneticilerin, "Fatih Terim olmazsa, kimi getirirsek getirelim, hocanın gölgesinde kalacak" dediği ifade edildi.