Lucescu ve Arda Turan engeli

Fatih Terim, Galatasaray'ın bir numaralı adayı... Ancak Başkan Özbek'in, sezon başında kendisi dururken Lucescu'ya gitmesi ve Arda ile ilgilenmesinin tecrübeli hocayı kırdığı belirtiliyor. Özbek'in de bu nedenle Terim'le ilgili somut adım atamadığı öğrenildi.