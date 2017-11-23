 Lucescu ve Arda Turan engeli – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Lucescu ve Arda Turan engeli

    Lucescu ve Arda Turan engeli
    Fatih Terim, Galatasaray'ın bir numaralı adayı... Ancak Başkan Özbek'in, sezon başında kendisi dururken Lucescu'ya gitmesi ve Arda ile ilgilenmesinin tecrübeli hocayı kırdığı belirtiliyor. Özbek'in de bu nedenle Terim'le ilgili somut adım atamadığı öğrenildi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
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