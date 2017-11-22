Belhanda aklandı!

M. Başakşehir maçı sonrası Younes Belhanda'nın Fransa'da bir TV'ye yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Sosyal medyada, Faslı yıldızın 5-1'lik mağlubiyeti Igor Tudor'un hatalarına bağladığı yorumları yapıldı. Bu sözler için Belhanda'ya bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyordu.

SÖZLERİ DİKKATLE İNCELENDİ

Fransa'da katıldığı programda ıgor Tudor ve takım arkadaşlarını eleştiren Younes Belhanda'ya ceza vermeme kararı aldı. Faslı futbolcunun sözlerini inceleyen yönetim, teknik direktör Tudor'u değil, kendisini ve arkadaşlarını eleştirdiği sonucuna vardı. Belhanda, "Maça iyi hazırlanamadık. Oyunumuzu rakibe kabul ettiremedik. Taktiğimizi değiştirdik, sahaya diğer maçlardan farklı bir anlayışla çıktık. Sonuç ortada" sözlerini kullanmıştı..

BU SEZON İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Belhanda, cumartesi günü Aytemiz Alanya ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de forma giyecek. Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan ve kendisine de bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para verilen 27 yaşındaki oyuncu, cezalı olduğu bir maç hariç bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.