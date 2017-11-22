 Belhanda aklandı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Belhanda aklandı!

    Belhanda aklandı!

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya Fransız televizyonuna yaptığı açıklamalardan dolayı herhanhi bir yaptırım uygulanmayacak.

    M. Başakşehir maçı sonrası Younes Belhanda'nın Fransa'da bir TV'ye yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Sosyal medyada, Faslı yıldızın 5-1'lik mağlubiyeti Igor Tudor'un hatalarına bağladığı yorumları yapıldı. Bu sözler için Belhanda'ya bir yaptırımda bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyordu.

    SÖZLERİ DİKKATLE İNCELENDİ
    Fransa'da katıldığı programda ıgor Tudor ve takım arkadaşlarını eleştiren Younes Belhanda'ya ceza vermeme kararı aldı. Faslı futbolcunun sözlerini inceleyen yönetim, teknik direktör Tudor'u değil, kendisini ve arkadaşlarını eleştirdiği sonucuna vardı. Belhanda, "Maça iyi hazırlanamadık. Oyunumuzu rakibe kabul ettiremedik. Taktiğimizi değiştirdik, sahaya diğer maçlardan farklı bir anlayışla çıktık. Sonuç ortada" sözlerini kullanmıştı..

    BU SEZON İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZ İSMİ
    Belhanda, cumartesi günü Aytemiz Alanya ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de forma giyecek. Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan ve kendisine de bonuslar hariç yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para verilen 27 yaşındaki oyuncu, cezalı olduğu bir maç hariç bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda aklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.