Trazonspor, Galatasaray'ı devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 21 sayı farkla yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray Odeabank'ı 21 sayı farkla mağlup etti: 103-82.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Trabzonspor, Green, Harris ve Vasiliauskas ile isabetli sayılar bularak, ilk çeyreği 31-19'luk skorla üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Heslip'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle giren bordo-mavililer, skor üretmeye devam etti. Top kayıpları ve isabetsiz atışlar yapan Galatasaray Odeabank'a karşı üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, periyodun son bölümünde Heslip, Green, Obekpa ve Harris'in sayılarıyla farkı çift hanelere çıkararak, soyunma odasına 60-33 önde girdi.
Maçın üçüncü periyoduna Summers ve Hardy'nin isabetsiz üç sayılık atışlarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Harris'in pota altından ürettiği basketlere engel olamayınca 22. dakikada fark 32 sayıya çıktı: 64-32. Kalan bölümde Göksenin Köksal ve Preldzic ile sayılar bulan sarı-kırmızıların çabası farkı kapatmaya yetmedi ve Trabzonspor, final periyoduna 27 sayı farklı 83-56 üstün gitti.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, salondan 103-82 galip ayrıldı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:01
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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