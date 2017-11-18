Emre’ye kilit

İGOR Tudor, bir yandan galibiyeti getirecek hücum aksiyonlarını öğrencilerine ezberletirken Başakşehir'i kilitlemenin de yollarını arıyor. Visca ve Elia'nın tehlikeli kanat oyuncuları olduğunu söyleyen Hırvat çalıştırıcı "İkisi de çok hızlı ve kolay adam eksiltiyor ancak Emre Belözoğlu'nu doğru kapatırsak pas bağlantılarını keseriz. Top bizde olursa Visca ve Elia'nın savunmadaki zaaflarını kullanabiliriz" dedi. Emre'ye Badou Ndiaye yakın oynayacak.