 Cenk Ergün görüşecek – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Cenk Ergün görüşecek

    Cenk Ergün görüşecek
    CİMBOM'un son gözdesi Mitchell Dijks'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Kwadwo Asamoah ve Atila Turan ile birlikte 24 yaşındaki futbolcu için de pazarlıkları sürdürecek. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bizzat yürüteceği transfer operasyonu sonunda 3 futbolcudan biri ikinci yarıda sarı-kırmızılı takımın sol bek mevkiinde yer alacak.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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