Alkışlar Gomis’e

SAHADA attığı goller kadar saha dışında da sosyal sorumluluk projeleri yürüten Bafetimbi Gomis takdir topluyor. Yıldız oyuncu son olarak Gabon'da bir devlet okulunun onarımını üstlendi. Gabonlular, okul duvarına Gomis'in portresini yaparak teşekkür ettiler.