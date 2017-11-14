 Tolga Ciğerci sevinci – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Tolga Ciğerci sevinci

    Tolga Ciğerci sevinci
    SAKATLIĞI nedeniyle A Milli Takım'dan çıkarılan Tolga Ciğerci'den gelen haber teknik heyeti sevindirdi. Sağlık kurulu, tecrübeli futbolcununun tedavisinin tamamlandığını ve bugünkü antrenmanda yer alacağını bildirdi. Tudor'un gurbetçi oyuncuyu idmanlarda da yeterli görmesi halinde cumartesi günü Başakşehir'e karşı ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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