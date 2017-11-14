Malumun ilanı

Arda Turan tartışmaları, Özbek'in "Teknik heyet ile görüşüyoruz" sözlerinin ardından alevlendi. Başkan haberleri yalanlayıp, konuyu kapatabilirdi ama tahminime göre ara transfer dönemi öncesi bir kamuoyu yoklaması yapmak istedi. Ancak "İstemeyiz" cephesinde yer alan Galatasaraylı taraftarların, takımın iyi gitmesinin de etkisiyle bu konuda görüşünün değişmediği anlaşıldı. Tepkiler sınırları aştı. Arda, bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki Ahmet Bulut ortaya çıktı ve "Galatasaray'a dönmeyecek" diyerek oyuncusunu koruma altına aldı.



Mini yorum: Bülent Can