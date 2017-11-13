Linnes: Tehdit edildik
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Martin Linnes, ülkesi Norveç basınına açıklamalarda bulundu.
Linnes'in açıklamalarından 'tehdit edildiğini' söylediği bölüm en dikkat çeken kısımdı. Linnes verdiği röportajda, kötü oynadıkları zaman özellikle sosyal medyada taraftarların büyük tepkisine maruz kaldıklarını söyledi ve tehdit edildiklerini açıkladı. "Performansına bağlı olarak cennet ve cehennemi yaşıyorsunuz. Bunu her gün günlük hayatta değil ama sosyal medyadan tecrübe edindim."
KABUL EDİLEMEYECEK ŞEYLER
"Bazen kabul edilemeyecek şeyler yazıyorlar. Ama bir futbolcu olarak bir yerden sonra alışıyorsunuz"
TAM ARKADAŞLARIMLA TEHDİTLER ALDIK
"Bazı tehditler aldım. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde tehditler aldı. Bu tamamen takımın kazanıp kaybetmesiyle alakalı."
YORUMLARI OKUMAK HOŞ OLMUYOR
"Eşim, yorumları benden fazla okuyor. Kaybettiğin maçların ardından yorumları okumak pek hoş olmuyor"
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
bjk advers Renkliler duymak istediklerini duyar görmek istediklerini görürler Beşiktaş onların işine gelmez !
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 5
Yorum
sam Mali mulku satip topcu alirsan batarsin turkiyede sampiyon olmak sana kaç kurus kazandirir 20 sampiyonluk var bi dunya borç hala borç
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Türkiye’nin en iyisi Beşiktaş
Toplam 7
Yorum
ruhi mücerret nothingam foresti kim hatırlarsa gs yide onlar hatrlar 15 yaşında bir çocuk n forersti bilirmi,geçmişe niyazi oldu gs,artık beşiktaş zamanı
Linnes: Tehdit edildik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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