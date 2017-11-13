Linnes: Tehdit edildik

Linnes'in açıklamalarından 'tehdit edildiğini' söylediği bölüm en dikkat çeken kısımdı. Linnes verdiği röportajda, kötü oynadıkları zaman özellikle sosyal medyada taraftarların büyük tepkisine maruz kaldıklarını söyledi ve tehdit edildiklerini açıkladı. "Performansına bağlı olarak cennet ve cehennemi yaşıyorsunuz. Bunu her gün günlük hayatta değil ama sosyal medyadan tecrübe edindim."

KABUL EDİLEMEYECEK ŞEYLER

"Bazen kabul edilemeyecek şeyler yazıyorlar. Ama bir futbolcu olarak bir yerden sonra alışıyorsunuz"

TAM ARKADAŞLARIMLA TEHDİTLER ALDIK

"Bazı tehditler aldım. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde tehditler aldı. Bu tamamen takımın kazanıp kaybetmesiyle alakalı."

YORUMLARI OKUMAK HOŞ OLMUYOR

"Eşim, yorumları benden fazla okuyor. Kaybettiğin maçların ardından yorumları okumak pek hoş olmuyor"