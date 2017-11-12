 Tehdit alıyoruz! – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Tehdit alıyoruz!

    Tehdit alıyoruz!
    Norveç basınından Harstad Tidende gazetesine konuşan Linnes, kendisine ve bazı takım arkadaşlarına sosyal medyadan tehdit geldiğini ileri sürdü. Linnes, "Türkiye'de Galatasaray kaybettiği zaman bazen tehditler alıyoruz. Sosyal medyadan kabul edilemez şeyler yazılıyor. Eşim benden daha çok takip ediyor ve rahatsız oluyor" diye konuştu!
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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