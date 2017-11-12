Galatasaray'a hücum
F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da temsil edildiği forumda bu sezon transferdeki başarısı nedeniyle Sportif Direktör Cenk Ergün en çok ilgi gören isimler arasında yer aldı
YENİ SİSTEMLER GELİYOR
Ergün'e ilgi gösteren bir başka isim de Wyscout Forum'un ev sahibi CEO Matteo Campodonico oldu. Galatasaray'ın transferlerinde Wyscout'un verilerinin etkili olmasının kendisini onore ettiğini anlattı. Yeniliklerden bahsetti. Forumdan oldukça memnun ayrılan sarı- kırmızılı yönetici, Wyscout Forum'da tanıtılan yeni scouting programlarının satın alınması için yönetime rapor verdi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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