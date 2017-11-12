Galatasaray'a hücum

F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da temsil edildiği forumda bu sezon transferdeki başarısı nedeniyle Sportif Direktör Cenk Ergün en çok ilgi gören isimler arasında yer aldı

Milli maç arasında Londra'da Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'in ev sahipliğinde Wyscout Forum yapıldı. Futbolda transferin kalbi burada attı. Galatasaray adına Cenk Ergün, Fenerbahçe adına Hasan Çetinkaya, Beşiktaş adına da Ali Naibi organizasyonda boy gösterdi. Herkesin birbirini yakından tanıdığı iki günde Ergün en fazla ilgiyi gören sportif direktör oldu. Milan Takım Menajeri Abbiati ve Scout Departman Şefi Mentana, Ergün'ü başarılı transferler nedeniyle kutlarken başarısının sırrını sormayı da ihmal etmediler. Kendilerinin her sene yeni transferler yapmalarına rağmen aynı etkiyi yakalayamamaktan dert yandılar.



YENİ SİSTEMLER GELİYOR

Ergün'e ilgi gösteren bir başka isim de Wyscout Forum'un ev sahibi CEO Matteo Campodonico oldu. Galatasaray'ın transferlerinde Wyscout'un verilerinin etkili olmasının kendisini onore ettiğini anlattı. Yeniliklerden bahsetti. Forumdan oldukça memnun ayrılan sarı- kırmızılı yönetici, Wyscout Forum'da tanıtılan yeni scouting programlarının satın alınması için yönetime rapor verdi.