Paraya değil futbol oynamaya gelmişler

KARABüKSPOR'UN Ukraynalı kalecisi Rybka, Galatasaray'ın yeni transferlerini överken, önemli bir tespitte bulundu. Ülke basınına açıklamalarda bulunan Rybka, "G.Saraylı futbolculara dikkat ettim. Takımın böylesine muhteşem futbol oynamasının sırrı, yeni gelen oyuncuların para için değil, futbol oynamak için gelmesinden kaynaklanıyor. Belhanda özellikle. Takımın önemli bir simgesi. G.Saray taraftarları Belhanda'ya hayran ve onun için dua ediyorlar" dedi.