 İlk golü atalım! – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İlk golü atalım!

    İlk golü atalım!
    TUDOR, öne geçtikleri maçlarda daha rahat kazandıklarını belirterek, Başakşehir karşısında ilk golün önemini vurguladı. Aslan ligde ilk golü attığı 8 maçın 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. İlk golü yediği 2 maçın ise 1'ini çevirdi, diğerinde mağlup oldu.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk golü atalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.