İlk golü atalım!

TUDOR, öne geçtikleri maçlarda daha rahat kazandıklarını belirterek, Başakşehir karşısında ilk golün önemini vurguladı. Aslan ligde ilk golü attığı 8 maçın 7'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. İlk golü yediği 2 maçın ise 1'ini çevirdi, diğerinde mağlup oldu.