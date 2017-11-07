Ndiaye dönüyor!

Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kartın cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Badou Ndiaye, Başakşehir maçıyla geri dönüşe hazırlanıyor.



Senegalli orta saha oyuncusu, 1 maçlığına bile olsa takımdan ayrı kalmanın kendisini çok üzdüğünü ve bunu telafi etmeye çalışacağını söyledi.