 Ndiaye dönüyor! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Ndiaye dönüyor!

    Ndiaye dönüyor!

    Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kartın cezasını Gençlerbirliği maçında çeken , Başakşehir maçıyla geri dönüşe hazırlanıyor.

    Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kartın cezasını Gençlerbirliği maçında çeken , Başakşehir maçıyla geri dönüşe hazırlanıyor.

    Senegalli orta saha oyuncusu, 1 maçlığına bile olsa takımdan ayrı kalmanın kendisini çok üzdüğünü ve bunu telafi etmeye çalışacağını söyledi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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