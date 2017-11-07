Ndiaye dönüyor!
Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kartın cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Badou Ndiaye, Başakşehir maçıyla geri dönüşe hazırlanıyor.
Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kartın cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Badou Ndiaye, Başakşehir maçıyla geri dönüşe hazırlanıyor.
Senegalli orta saha oyuncusu, 1 maçlığına bile olsa takımdan ayrı kalmanın kendisini çok üzdüğünü ve bunu telafi etmeye çalışacağını söyledi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Beşiktaş’tan daha iyiydi
Toplam 2
Yorum
good bye tudor git tudor git tudor lütfen git rica ediyorum git
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 56
Yorum
Mr. Black Bir Beşiktaşlı olarak Aytkut Hoca'nın kalmasını istemem gerekir. Ama bu camiaya yazıktır. kimse endişelere kulak vermiyor. Ali Koç gelmeli
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Sinan’ın yeni adresi
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GS'NİN SENEYE ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE OYNAYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN.? 1-2 MAÇ KAYBEDERSE 3.NCÜ OLABİLİR. ERKEN HAYAL KURMAYIN
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