 ''Sen iyiysen, takım da iyi!'' – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    ''Sen iyiysen, takım da iyi!''

    ''Sen iyiysen, takım da iyi!''

    , Gençlerbirliği maçındaki performansından ötürü 'i özel olarak kutladı.

    Trabzonspor maçında 54. dakikada oyundan alındığı için morali bozulan , Gençlerbirliği maçında attığı iki golle kendine geldi.

    Teknik direktör , sahadaki müthiş hırsından dolayı oyuncusunu özel olarak kutladı. Hırvat hoca, Gomis'i ''Sen bu takımın en büyük hücum silahısın. Senin iyi olman demek, takımın da iyi olması demek'' sözleriyle motive etti.

    Gomis, ligdeki gol sayısını 11'e çıkartırken, krallık yarışında Göztepeli Jahovic ile zirveyi paylaşıyor.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:22
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