''Sen iyiysen, takım da iyi!''
Igor Tudor, Gençlerbirliği maçındaki performansından ötürü Bafetimbi Gomis'i özel olarak kutladı.
Trabzonspor maçında 54. dakikada oyundan alındığı için morali bozulan Bafetimbi Gomis, Gençlerbirliği maçında attığı iki golle kendine geldi.
Teknik direktör Igor Tudor, sahadaki müthiş hırsından dolayı oyuncusunu özel olarak kutladı. Hırvat hoca, Gomis'i ''Sen bu takımın en büyük hücum silahısın. Senin iyi olman demek, takımın da iyi olması demek'' sözleriyle motive etti.
Gomis, ligdeki gol sayısını 11'e çıkartırken, krallık yarışında Göztepeli Jahovic ile zirveyi paylaşıyor.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:22
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"Yerime biri lazım"
Toplam 6
Yorum
Aslan Pençesi Elbet bir gün gidicek hocanız. Bizden Fatih terimin gittiği gibi. Avrupayı ve ligi toz duman ederken, milli takıma gittiği gibi.. Bekleyin
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Arsenal’den 10 milyon euro!
Toplam 17
Yorum
BJK'li Yaw 10 milyon'a satacaginiza takimda kalsin daha iyi... O paraya kimi alacaksiniz 10 numara olarak ? Ha Mata geliyorsa 10 milyon'a olur..
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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