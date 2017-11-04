"Yaralı aslanın üzerine gitmek tehlikelidir"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendikleri maçta güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendikleri maçta güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Galip gelmek güzel. Böyle bir galibiyet yaşattıkları için futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamda maçı izleyen taraftarlara hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.
Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan Cengiz Özyalçın, "Bu aralar bize yaramıyor. Daha önceki iki milli takım arasında da takımın performansı düştü. Bu arayı nasıl değerlendireceğiz bilemem ama yaralı aslanın üzerine gitmek her zaman tehlikelidir." ifadelerini kullandı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:40
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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