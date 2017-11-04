"Yaralı aslanın üzerine gitmek tehlikelidir"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendikleri maçta güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Galip gelmek güzel. Böyle bir galibiyet yaşattıkları için futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamda maçı izleyen taraftarlara hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.



Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini hatırlatan Cengiz Özyalçın, "Bu aralar bize yaramıyor. Daha önceki iki milli takım arasında da takımın performansı düştü. Bu arayı nasıl değerlendireceğiz bilemem ama yaralı aslanın üzerine gitmek her zaman tehlikelidir." ifadelerini kullandı.