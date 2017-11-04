Maicon gol krallığına koşuyor!
Maicon, Gençlerbirliği'ne attığı golle ligde toplam 4 gole ulaştı ve kariyer gol rekorunu kırdı!
Maicon'dan kariyer rekoru! Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon Pereira Roque gollere devam ediyor!..
Süper Lig'in 11. haftasındaki Gençlerbirliği maçında ağları havalandırarak skoru 2-0'a getiren Maicon, Süper Lig'deki 4. golünü attı.
Maicon Süper Lig dahil olmak üzere 5 büyük lig içinde en çok gol atan stoper oldu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:03
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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