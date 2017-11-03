 Cengiz Özyalçın: “Yaralı aslan tehlikelidir” – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    : “Yaralı aslan tehlikelidir”

    <a href="/index/cengiz-ozyalcin?id=c1a9fd78-9def-4b92-9338-aaf21e8c4e0b" class="" rel="tag">Cengiz Özyalçın</a>: “Yaralı aslan tehlikelidir”

    Galatasaray İkinci Başkanı , milli takım aralarının sarı-kırmızılı takıma iyi gelmediğini belirterek, “Yaralı aslan tehlikelidir” dedi.

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci Başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyet için oyuncularına teşekkür eden Özyalçın, "Galip gelmek güzel bir şey. Ben bu galibiyet için sporcularıma teşekkür ediyorum. Galibiyet, bu gece maçı izleyen taraftarlara uğurlu ve hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

    "Galatasaray'da her şey olabilir"
    , aralık ayında yapılacağı ileri sürülen Olağanüstü Mali Genel Kurulu'nun hatırlatılması üzerine, "Galatasaray'da her şey olabilir. Galatasaray'da mali kongrede veya başka kongrelerde her şey olabilir. Galatasaray'da herkes fikrini hür bir şekilde belirtebilir" yanıtını verdi.

    "Milli takım araları Galatasaray'a yaramıyor"
    Milli takım aralarının Galatasaray'a iyi gelmediğini vurgulayan Özyalçın açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
    "Milli aralar bize yaramıyor. 2 ara oldu ve 2 arada da takımın performansı düştü. Bu ara nasıl geçer bilmem ama yaralı aslanın üstüne gitmek her zaman tehlikelidir."
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:14
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