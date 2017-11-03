Cengiz Özyalçın: “Yaralı aslan tehlikelidir”
Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, milli takım aralarının sarı-kırmızılı takıma iyi gelmediğini belirterek, “Yaralı aslan tehlikelidir” dedi.
"Galatasaray'da her şey olabilir"
Cengiz Özyalçın, aralık ayında yapılacağı ileri sürülen Olağanüstü Mali Genel Kurulu'nun hatırlatılması üzerine, "Galatasaray'da her şey olabilir. Galatasaray'da mali kongrede veya başka kongrelerde her şey olabilir. Galatasaray'da herkes fikrini hür bir şekilde belirtebilir" yanıtını verdi.
"Milli takım araları Galatasaray'a yaramıyor"
Milli takım aralarının Galatasaray'a iyi gelmediğini vurgulayan Özyalçın açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Milli aralar bize yaramıyor. 2 ara oldu ve 2 arada da takımın performansı düştü. Bu ara nasıl geçer bilmem ama yaralı aslanın üstüne gitmek her zaman tehlikelidir."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:14
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Cengiz Özyalçın: “Yaralı aslan tehlikelidir” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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