Ndiaye için geliyorlar!

Cimbom, Ndiaye'ye yaptığı yatırımın karşılığını alacak gibi...Sezon başında Osmanlıspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Badou Ndiaye, Selçuk İnan'ın yerine görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda henüz gol ya da asist üretmese de performansıyla büyük beğeni toplamayı başardı.



Savunmaya olan müthiş katkısı, kaptığı toplarla aniden hızlanıp rakip oyuncuları teker teker geçerek oyun kurması Ndiaye'yi takımda ön plana çıkartırken, bu yükseliş Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı. İngiliz kulüpleri Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle United'ın, Türkiye'ye temsilci göndererek Senegalli yıldızı izleteceği öne sürüldü. Bu temsilcilerin Trabzon maçında tribünde olması bekleniyor.



10 NUMARAYA GEÇİYOR!

Ndiaye sezon başından beri 8 numara görevini üstlenirken, Trabzonspor deplasmanında Belhanda'nın yokluğunda 10 numara rolüne geçecek. Forvet arkasında rakip kaleye daha yakın oynayacak olan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada ortaya koyacağı performansla bir anda transferin gözde ismi haline gelebilir. Böyle bir durumda Galatasaray, Ndiaye'yi aldığı fiyatın çok daha fazlasına, hatta en az iki katına Premier Lig kulüplerine satabilir.



Ndiaye'nin, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18.000.000 Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunuyor. Bu rakam Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu için ödediği rakamın 2 katına denk geliyor.