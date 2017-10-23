Türk Telekom darphane gibi
Galatasaray, derbi için paket bilet satışı ve GS Store’lardan kasasına tam 8 milyon TL koydu
Türk futbolunun El Clasico'suna sahne olan Türk Telekom Stadı dün kapalı gişeydi ve Galatasaray derbi sayesinde 8 milyon TL'yi kasasına koydu. İşte Galatasaray nasıl para kazandı, detayları: Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Alanya maçlarının biletlerini üçlü paket halinde satışa sunan Galatasaray yönetimi, bu sayede 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Dursun Özbek döneminde ilk kez localar ve VIP dahil satışa çıkan tüm koltuklar alıcısını buldu. GS Store mağazalarında satış patlaması yaşandı ve XL beden forma kalmadı. Dün Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da 2 milyon TL'ye yakın rekor satış yapıldı. Taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle stattaki GS Store'da kasa sayısı 22'den 35'e çıkartıldı. Ayrıca Türk Telekom Stadı metro çıkışına korsan satışı engellemek adına kulüp ürünü satan GS Store stantları kuruldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:47
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Türk Telekom darphane gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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