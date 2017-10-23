Derbide kırmızı kart!
Galatasaray'da Belhanda 73. dakikada kırmızı kart gördü, Sarı Kırmızılılar sahada 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza alanında Kameni ile ikili mücadeleye giren Belhanda, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır Belhanda'ya aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, sahada 10 kişi kaldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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