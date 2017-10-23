Derbide kırmızı kart!

Galatasaray'da Belhanda 73. dakikada kırmızı kart gördü, Sarı Kırmızılılar sahada 10 kişi kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 73. dakikasında ceza alanında Kameni ile ikili mücadeleye giren Belhanda, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır Belhanda'ya aldatmaya yönelik hareketten dolayı ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, sahada 10 kişi kaldı.