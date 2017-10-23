Derbi koreografisine soruşturma!
Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...
Teröristbaşı Fetullah Gülen son videosunda örgüt üyelerine talimatlarını sıraladıktan sonra konuşmasını "ayağa kalk" şeklinde tamamlamıştı. FETÖ'cü hainlere talimat olarak algılanan bu mesaj, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının koreografisinde de yer alınca sosyal medyada günün konusu oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken bu koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından, karşılaşma öncesi Galatasaray tribünlerinde yapılan koreografi ve açılan pankart büyük tepki çekti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile bu pankart hakkında soruşturma başlatılma kararı alındı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray tribünlerinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yayınladığı bir videoda kullandığı "Ayağa kalk" ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki görmüştü.
SORUŞTURMA AÇILIYOR!
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan ve tepki çeken koreografi için Başbakan Binali Yıldırım tarafından soruşturma açılması talimatı verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:28
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Derbi koreografisine soruşturma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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