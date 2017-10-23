Derbi koreografisine soruşturma!

Teröristbaşı Fetullah Gülen son videosunda örgüt üyelerine talimatlarını sıraladıktan sonra konuşmasını "ayağa kalk" şeklinde tamamlamıştı. FETÖ'cü hainlere talimat olarak algılanan bu mesaj, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının koreografisinde de yer alınca sosyal medyada günün konusu oldu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının tepki çeken bu koreografisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından, karşılaşma öncesi Galatasaray tribünlerinde yapılan koreografi ve açılan pankart büyük tepki çekti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile bu pankart hakkında soruşturma başlatılma kararı alındı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray tribünlerinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yayınladığı bir videoda kullandığı "Ayağa kalk" ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

SORUŞTURMA AÇILIYOR!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapılan ve tepki çeken koreografi için Başbakan Binali Yıldırım tarafından soruşturma açılması talimatı verildi.